El Govern licita las obras de ampliación de la desaladora de Santa Eulària por un máximo de 10,3 millones de euros

Archivo - Fachada de la desaladora de Santa Eulària. - CONSELLERIA DEL MAR Y DEL CICLO DEL AGUA - Archivo

EIVISSA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado la licitación de las obras de ampliación de la instalación desalinizadora de agua de mar (IDAM) de Santa Eulària, por un presupuesto máximo de poco más de 10,3 millones de euros.

La intervención se ha publicado ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público dividida en dos expedientes, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en una nota de prensa.

El contrato principal, correspondiente a la ejecución de las obras, cuenta con un presupuesto base de licitación de casi diez millones de euros, mientras que el segundo es el servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud tiene un presupuesto aproximado de 314.000 euros.

Las empresas interesadas en el contrato de ejecución de las obras podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 19.00 horas. Por su parte, el servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud finalizará el plazo de presentación de ofertas el 10 de septiembre de 2026 a las 10.00 horas.

El proyecto prevé la instalación de una cuarta línea de producción mediante ósmosis inversa, con una capacidad nominal de 6.000 metros cúbicos diarios. Esta nueva línea se sumará a las tres existentes y permitirá elevar la capacidad máxima de producción de la desalinizadora desde los 16.000 metros cúbicos diarios actuales hasta los 22.000.

Los trabajos incluyen la instalación de todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la nueva línea, así como la adaptación de los sistemas comunes de la planta y su integración en las instalaciones existentes.

También contempla mejoras en la gestión del caudal de rechazo del conjunto de la desalinizadora. Estas actuaciones permitirán disminuir la concentración de la salmuera, mitigar su afección al medio y reforzar los sistemas de control y vigilancia del vertido.

El contrato de dirección facultativa incluirá el seguimiento técnico de la ejecución de las obras, el control de calidad, la supervisión del cumplimiento del proyecto y de las condiciones contractuales y la coordinación de la seguridad y la salud durante el desarrollo de los trabajos.

La ampliación permitirá incrementar la disponibilidad de agua desalada en el sistema de abastecimiento en alta de Eivissa al que están conectados los cinco municipios de la isla. La nueva capacidad de producción reforzará el suministro durante los periodos de mayor demanda y mejorará la respuesta ante posibles incidencias o paradas técnicas.

La incorporación de una cuarta línea también proporcionará un mayor margen operativo para programar las tareas de conservación y mantenimiento de las desalinizadoras de la isla sin reducir de manera significativa el volumen de agua disponible.

La ampliación de la desaladora de Santa Eulària forma parte del conjunto de inversiones impulsadas por el Govern para reforzar las infraestructuras hidráulicas, la mejora del abastecimiento y la disminución de la presión sobre los acuíferos de Eivissa.