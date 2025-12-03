El Govern licita las obras del emisario submarino de la depuradora de Binidalí

MENORCA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha sacado a licitación las obras del emisario submarino de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Binidalí, en el término municipal de Maó, así como el contrato complementario de dirección facultativa, inspección, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.

Con estas licitaciones, Abaqua da el paso necesario para completar el sistema de restitución del efluente y poner en funcionamiento la EDAR de Binidalí y la red general de saneamiento y emisario terrestre, cuyas obras se finalizaron en 2007 y no han podido entrar en servicio hasta ahora por falta de emisario submarino.

Desde el Govern han subrayado que la puesta en marcha del conjunto permitirá aprovechar plenamente las infraestructuras ya ejecutadas y mejorar el saneamiento de las urbanizaciones costeras conectadas al sistema general gestionado por Abaqua en los municipios de Maó y Sant Lluís.

El contrato principal, correspondiente a las obras del emisario submarino, cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto contempla la conexión con el emisario terrestre existente mediante una pieza especial de reducción, una arqueta de conexión y 16 metros de conducción de polietileno de alta densidad, así como la instalación de un nuevo emisario submarino ejecutado parcialmente mediante perforación horizontal dirigida (404 metros) y un tramo apoyado en el fondo marino de unos 252 metros, rematado con un difusor de 36 metros de longitud que alcanzará una profundidad aproximada de 27 metros.

En paralelo, Abaqua ha licitado el contrato de dirección facultativa, inspección, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del emisario submarino, con un presupuesto base de 151.250 euros y un plazo de ejecución de once meses.

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que ambas actuaciones se financian con cargo al canon de saneamiento, lo que permitirá cerrar definitivamente el ciclo de saneamiento en la zona de Binidalí, garantizar el vertido del efluente tratado en condiciones óptimas y reforzar la protección ambiental del litoral menorquín.