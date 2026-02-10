El Govern licita la redacción de proyectos para tres nuevas desaladoras en Mallorca, Menorca e Ibiza

Archivo - Plana desalinizadora de Palma. - CONSELLERIA DEL MAR Y DEL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agencia balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha licitado este martes la redacción de tres proyectos para construir tres nuevas desaladoras en Mallorca, Menorca e Ibiza.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta iniciativa parte de peticiones y necesidades planteadas en las tres islas y tiene como objetivo garantizar el suministro de agua para el consumo humano en las zonas más comprometidas, así como avanzar en la protección y la recuperación de los acuíferos.

De esta forma, Abaqua ha licitado la tramitación de un contrato de asistencia técnica para el estudio, la redacción de los proyectos y la tramitación administrativa y ambiental de las obras de las tres nuevas plantas desalinizadoras.

En concreto, estos proyectos tienen previsto construirse en el sudeste de Mallorca, en el levante de Menorca y en el sur de Ibiza. El plazo para presentar ofertas, estructuradas en tres lotes, finaliza el próximo 12 de marzo y el importe de licitación asciende a 2,9 millones de euros.

Según la Conselleria, el objetivo de la actuación es "garantizar el suministro de agua potable, mejorar el apoyo de las instalaciones actuales, reducir la presión sobre los acuíferos y mejorar la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura y el mundo rural, en un contexto de climatología variable con periodos de sequía intensa".

Así, cada una de las instalaciones tendrá, de manera preliminar, una capacidad estimada de 15.000 metros cúbicos diarios, que tendrá que ser evaluada y, si procede, ajustada en el marco del contrato ahora licitado.

MENOR DEPENDENCIA DE ACUÍFEROS

En Mallorca, la nueva desaladora permitirá aliviar la presión sobre los acuíferos del sudeste de la isla y garantizar el suministro en varios municipios y núcleos costeros, entre ellos, Ses Salines, Santanyí, Campos, Felanitx, Manacor, la Colonia de Sant Jordi, Cala Figuera, Portopetro, Cala d'Or, Portocolom o Calas de Mallorca, entre otros.

Hay que destacar que las obras de extensión de la red de alta desde Petra hasta Manacor empezarán este trimestre, una vez firmado el contrato.

Por su parte, en Menorca, la actuación permitirá mejorar la calidad del agua potable en municipios afectados por la presencia de nitratos en los acuíferos. El proyecto de esta isla lo han solicitado los ayuntamientos de Maó, Es Castell o Sant Lluís, ya que la concentración de estos químicos comprometen el suministro humano

En Ibiza, la nueva instalación reforzará un sistema insular fuertemente tensionado, reducirá de manera significativa los consumos asociados a los trasvases hasta la localidad de Sant Josep y permitirá aliviar la sobreexplotación de los recursos subterráneos, asegurando el suministro en todos los municipios y disponiendo de recursos para extenderlo a núcleos que actualmente no disponen de este servicio.

El contrato se estructura en diferentes fases que incluyen el estudio de alternativas, la redacción de los proyectos constructivos, la documentación ambiental y la tramitación de todas las autorizaciones necesarias, con el objetivo de analizar la mejor ubicación, el funcionamiento y el uso de las tecnologías más avanzadas en desalación, así como la reducción de impactos y consumos.