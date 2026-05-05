El Govern licitará las obras del nuevo centro de salud de Formentera este verano para que comiencen antes de 2027

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que las obras del nuevo centro de salud de Formentera se licitarán este verano para que pueda comenzar a construirse antes de que finalice este año.

Así lo ha subrayado en el pleno de este martes al ser preguntada por el diputado Llorenç Córdoba, quien ha aplaudido las inversiones en nuevas infraestructuras pero ha reclamado mejoras en el mantenimiento de Hospital de Formentera.

"Tras ocho años de abandono de la sanidad pública en Eivissa y Formentera, ahora el Govern trabaja intensamente para garantizar la mejor atención sanitaria", ha dicho Prohens, agregando que se ha recuperado la actividad del paritorio.

También ha puesto en valor que la lista de espera para una cirugía en Formentera se ha reducido en tres años hasta los 67 días y que el tiempo medio para una consulta en atención primaria es de poco más de dos días.

El diputado por Formentera, por su parte, ha insistido en que el Hospital de Formentera necesita ahora más mantenimiento. "Se tiene que cuidar bien el equipamiento existente", ha subrayado, para después pedir un compromiso firme en una mejora "efectiva".