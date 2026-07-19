El Govern limpia 6,7 kilómetros de cauces de los torrentes y acequias de Mallorca durante el mes de junio

Torrente de Can Roig tras el desbroce. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha ejecutado durante el mes de junio trabajos de mantenimiento y adecuación en 6.720 metros lineales de torrentes y acequias de Mallorca.

Las actuaciones se han llevado a cabo en siete tramos situados en los municipios de Consell, Pollença, Montuïri, Santanyí y Campos.

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que las intervenciones han combinado trabajos manuales y mecánicos de desbroce, retirada de cañas, zarzas y vegetación acumulada, limpieza de los cauces y eliminación de árboles en aquellos puntos donde dificultaban el paso del agua.

El grueso de los trabajos se ha concentrado en el torrente de Solleric, en Consell, donde se ha completado el desbroce y la retirada de restos vegetales en un tramo de 1.860 metros, y en el torrente de Can Roig, en Pollença, con una actuación de 1.050 metros.

En Montuïri, las tareas se han desarrollado en la acequia de Ca'n Pelut, con la limpieza y el desbroce manual de 1.215 metros, y en la acequia de s'Alcoraia, donde se han finalizado los trabajos de retirada de restos vegetales en un tramo de 140 metros.

En cuanto al Migjorn de Mallorca, se ha actuado en los torrentes de en Barres y de en Vica, en Santanyí, con trabajos de desbroce mecánico, limpieza de vegetación y retirada puntual de árboles, sobre 1.305 y 1.100 metros, respectivamente. Asimismo, en el torrente de Son Xorc, en Campos, se ha intervenido en un tramo de 50 metros.

Estas actuaciones forman parte de la programación ordinaria de conservación que impulsa la Dirección General de Recursos Hídricos para mantener los torrentes en condiciones óptimas de funcionamiento, favorecer el drenaje natural de los cauces y reducir el riesgo de incidencias cuando se producen episodios de precipitaciones intensas.