El Govern, tras la llegada de cuatro menores de migrantes desde Canarias: "Seguiremos plantando cara"

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha afirmado que, tras la llegada de cuatro menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, el Govern seguirá "plantando cara" en los tribunales.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntada acerca del reparto de menores migrantes por parte del diputado de Vox Sergio Rodríguez.

"Hemos presentados recursos y así seguiremos, plantando cara a un reparto injusto que va en contra de los intereses de nuestra comunidad autónoma y contra los menores que en estos momentos ocupan los diferentes sistemas, que están colapsados", ha manifestado.

Aunque ha reconocido que el Ejecutivo autonómico tiene "el deber de proteger a los menores", ha asegurado que no dejarán de emplear "el arma legal" para frenar el reparto.

Rodríguez, por su parte, le ha acusado al PP de "subirse al carro de la antiinmigración porque da votos y es lo que pide la gente en la calle" pero después "hacer cosas diferentes".

El pasado 20 de febrero el Govern anunció que las medidas cautelares contra el traslado de cuatro menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias habían sido rechazados y, por lo tanto, estos menores habían llegado a Baleares.

La Abogacía de la comunidad autónoma interpuso también un recurso contra el real decreto ley de modificación de la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional; contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que fijaba las medidas en situación de contingencia, ante el Tribunal Supremo; contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, sobre la capacidad ordinaria de las comunidades, también ante el Tribunal Supremo; así como contra el rechazo a la declaración de contingencia a efectos de paralizar el reparto.

Todos estos recursos han sido admitidos a trámite y se encuentran pendientes de pronunciamiento judicial.