El Govern llevará la obra de Miró a Oxford Street con una experiencia inmersiva, en el marco de la WTM 2025

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, llevará la obra de Miró a Oxford Street con una experiencia inmersiva, que se inaugurará el lunes a las 18.00 horas, en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres 2025.

En nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que el Govern, a través de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, llevará la obra de Joan Miró a Oxford Street, en Londres, con una experiencia inmersiva y una conceptualización musical a cargo de la promotora Mallorca Live, que combina arte, música e innovación en una apuesta cultural sin precedentes.

En el marco de la WTM 2025, esta propuesta se materializa en 'Blauïna', una creación sonora y visual que encapsula la esencia contemporánea y poética de las islas. Se trata de un espectáculo inmersivo que invita al público londinense a adentrarse en un paisaje de sonido, color y luz, inspirado en el universo simbólico de Joan Miró y en el azul mironiano del Mediterráneo.

'Blauïna' forma parte del gran proyecto expositivo 'Paysage Miró', una muestra que inunda Palma con la obra y el espíritu del artista en cuatro espacios emblemáticos: la Fundació Miró Mallorca, el Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard, el Casal Solleric y la Llotja de Palma, joya de la arquitectura gótica civil, abierta a la cultura desde hace dos años.

Concebida por Michael Doherty e Íker Olabe, la obra combina el cuarteto de cuerda de la Orquestra Simfònica de Baleares y el órgano barroco de la iglesia de Santa Creu de Palma (siglo XVIII) con la electrónica del talento emergente de la banda balear DMASSO, bajo la producción de Mallorca Live. El resultado es una composición envolvente proyectada sobre las pantallas 360º del espacio W1 Curates, en pleno Oxford Street.

Más que un concierto o una instalación visual, 'Blauïna' es una experiencia sensorial total en la que música, imagen e innovación dialogan en tiempo real sobre la identidad de las Baleares: creativa, contemporánea y abierta al mundo. Es una pieza audiovisual inmersiva y colaborativa, fruto de la unión entre la excelencia sinfónica, la creación contemporánea y el potencial artístico del archipiélago.

Con esta iniciativa, Baleares refuerza su compromiso con la cultura y la innovación como ejes estratégicos de su proyección internacional, posicionándose como destino cultural a la vanguardia del Mediterráneo.