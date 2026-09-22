El Govern mantendrá el servicio de recuperación de la fauna silvestre y sus profesionales con una fundación pública

Cría de tortuga atendida por el servicio de recuperación de la fauna silvestre del Cofib. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural proseguirá el servicio de recuperación de fauna silvestre y sus profesionales mediante la creación de una fundación de titularidad pública, a partir del 1 de enero de 2027.

El Govern pondrá en marcha este nuevo modelo de gestión ante la finalización, el próximo 31 de diciembre, del convenio de colaboración vigente con la entidad privada Fundación Natura Parc, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha tratado de transmitir así un mensaje de "tranquilidad y seguridad" tanto a los profesionales que actualmente prestan servicio en el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), como a toda la población.

"El servicio de recuperación de fauna silvestre está garantizado. No habrá ninguna interrupción en la prestación del servicio a partir del 1 de enero y los profesionales que lo han llevado a cabo durante todos estos años continuarán trabajando en él", ha avanzado.

Simonet ha puntualizado que cambiará el modelo de gestión pero no el compromiso del Govern con los profesionales, ni con la protección y la conservación de la fauna silvestre de Baleares.

Durante los últimos meses, el Govern ha mantenido diversas reuniones y negociaciones con la Fundación Natura Parc con el objetivo de dar continuidad al convenio actual. Finalmente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo que permitiera mantenerlo dentro de unas condiciones económicas asumibles para la Administración y compatibles con el marco jurídico aplicable.

Ante esta situación, la Conselleria ha decidido poner en marcha un nuevo modelo de gestión pública, que permitirá dar continuidad al servicio con todas las garantías y dotarlo de una estructura estable. Así, a partir del 1 de enero de 2027, el personal de la Fundación Natura Parc que actualmente presta servicios en el Cofib se subrogará a la nueva fundación pública.

De esta manera, el Govern trata de garantizar la continuidad de los profesionales y preservar el conocimiento, la experiencia y la especialización acumulados durante más de dos décadas por un equipo "esencial" para la recuperación y la conservación de la fauna silvestre de Baleares.

En este sentido, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que la transición entre los dos modelos se realizará "sin interrupciones en la prestación del servicio".

Para hacerlo posible, el Govern habilitará las instalaciones provisionales necesarias para que, desde el 1 de enero, el servicio de recuperación de fauna silvestre continúe plenamente operativo y con todas las garantías.

Paralelamente, la Conselleria ya trabaja con el objetivo de disponer de centros públicos propios y definitivos de recuperación de fauna silvestre en todas las islas, con la previsión de iniciar su construcción durante 2027. Estas nuevas infraestructuras permitirán consolidar el nuevo modelo público y adaptar el servicio a las necesidades actuales del archipiélago.

"El nuevo modelo permitirá disponer de una estructura pública estable para desarrollar las tareas de recuperación y conservación de animales silvestres, lucha contra las especies invasoras y protección de la biodiversidad. El Govern refuerza un servicio esencial para la preservación del patrimonio natural de Baleares", ha afirmado Torres.

Con todo, la Conselleria recuerda que el convenio actual con la Fundación Natura Parc seguirá plenamente vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y que, hasta esa fecha, ambas partes mantienen el compromiso de cumplir todas las obligaciones que establece el acuerdo.

Asimismo, la Conselleria ha reconocido la labor desarrollada por la Fundación Natura Parc durante los años de vigencia del convenio y su contribución al servicio de recuperación de fauna silvestre de Baleares.