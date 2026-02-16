El Govern mejora la conexión en el servicio de bus TIB en la zona de Calvià

Archivo - Autobús del TIB con cartel de cala Vinyes - CAIB - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha mejorado la conexión en transporte público en el servicio de autobús interurbano TIB en la zona de Calvià con más frecuencias y otras medidas a partir de este lunes, con la entrada en vigor de nuevos horarios en varias líneas de la zona de Ponent, entre núcleos del municipio, y con Palma.

Según ha detallado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, las líneas 102 Peguera-Palma y 103 Santa Ponça-Palma amplían el servicio con más expediciones de lunes a viernes. De este modo, la 102 añade nueve salidas desde Palma y diez desde Peguera, y en el caso de la línea 103, nueve más desde Costa de la Calma y diez más desde Palma.

Por otro lado, la línea 104 incrementa el servicio con 17 y 16 expediciones más por sentido durante toda la semana. Además, amplía el horario al final del día con una última salida desde Magaluf a las 23.20 horas y desde Palma a las 22.30 horas.

Por su parte, la línea 105, que conecta Sol de Mallorca, Cala Vinyes, Magaluf, Palmanova, Costa d'en Blanes, Son Caliu y Portals Nous con Palma, incorpora el paso por Bendinat, ofreciendo así más servicio a los usuarios de la zona que actualmente cuentan con la línea 108.

Además, esta línea añade una parada en Portals Nous y modifica el recorrido por Palmanova. A partir del lunes, la línea modifica el itinerario en Palmanova e incorpora el paso por las nuevas paradas CEIP Cas Saboners, Cas Saboners 1 y 2 y por las paradas actuales Palmanova oeste 1 y 2. A partir de este día el servicio dejará de realizar las paradas de Pere Vaquer Ramis, playa de Son Maties, Pinzons, playa de Palmanova y Punta Marroig, que continuarán operativas para las líneas 104 Magaluf-Palma, 123 Santa Ponça-Cas Català y la A11 Peguera-Aeropuerto.