El Govern multiplicará por diez la superficie de alta protección en aguas de competencia autonómica antes de 2030

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes que van a multiplicar por diez la superficie de alta protección en aguas de competencia autonómica hasta llegar a los 600 kilómetros cuadrados antes de 2030, entre otras medidas incluidas en el nuevo Plan de Conservación Marina de Baleares.

Además, Prohens ha asegurado que la superficie se ampliará hasta los 500 kilómetros cuadrados antes del 2027 y que se va a solicitar al Gobierno central la creación de una red de zonas de protección estricta en aguas exteriores, con el objetivo de lograr 1.500 kilómetros cuadrados antes de 2028 y llegar a los 3.000 antes de 2030.