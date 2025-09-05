El Govern, sobre la negativa de Castells a reunirse con Prohens: "Si no quiere venir es su problema"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el representante de Més per Menorca, Josep Castells, durante una reunión. - CAIB - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado que la intención de la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, es reunirse con todos los grupos parlamentarios al inicio del curso político pero que si el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, no quiere asistir "es su problema".

Así se ha expresado Costa este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por el menorquinista, quien anunció este miércoles que no asistiría al encuentro por la "mentira" de Prohens por apoyar la derogación de la ley de memoria democrática.

Según Costa, el Govern abordará el inicio del curso parlamentario "como ha hecho siempre: con normalidad democrática". Así, ha apuntado que la presidenta invita a todos los grupos y que "no obligará a nadie".

"Creo que intercambiar con normalidad democrática opiniones y planteamientos nunca es malo", ha considerado Costa, agregando que la voluntad de Prohens es que acudan todos.