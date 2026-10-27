El Govern niega que se haya "olvidado" del tren de Llevant mientras el PSIB le acusa de "dejarlo en un cajón"

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) - El Govern ha negado que se haya "olvidado" del proyecto del tren de Llevant mientras el PSIB le ha acusado de "dejarlo en un cajón" durante los más de tres años de legislatura.

El intercambio de pareceres ha tenido lugar en el pleno del Parlament de este martes entre el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el diputado socialista Ares Fernández.

El parlamentario le ha preguntado al conseller acerca de los motivos que han llevado al Ejecutivo autonómico a "perder tres años dejando el tren de Llevant en un cajón" pese a que el Pacte dejó varios pasos administrativos listos. "Este Govern nunca se ha olvidado del tren de Llevant, manifestamos nuestro compromiso con todos los proyectos del plan sectorial de movilidad, pero hay prioridades", ha replicado Mateo.

Como ya dijo la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General de la semana pasada, el conseller ha asegurado que en los próximos meses se contratará la redacción de un estudio de movilidad dotado con cinco millones de euros procedentes de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Mateo, además, ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que todavía no le haya convocado a una reunión para debatir el nuevo convenio ferroviario para que los proyectos de Baleares puedan contar con financiación estatal.