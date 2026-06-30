El Govern niega que los residentes en Sa Serra lleven un mes sin aire acondicinado y rechaza las críticas del PSOE

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha negado que los residentes de Sa Serra, en Sant Antoni, no tengan aire acondicionado desde hace un mes, tal y como ha criticado el PSOE, y ha asegurado que no hay carencias en la alimentación de los usuarios ni falta de personal.

Así lo han destacado desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia después de las denuncias de los socialistas que, a su entender, son "radicalmente falsas".

Según la Conselleria, desde el pasado 19 de junio el aire acondicionado ha fallado en algunas zonas, una situación que "se ha solucionado de forma momentánea" ubicando a los usuarios en otras zonas. Además, han señalado que no hay recibido quejas ni de trabajadores, ni de usuarios ni familias.

Paralelamente, la Conselleria continúa desarrollando las acciones previstas en materia de climatización. Entre ellas, la semana que viene se instalará un nuevo refrigerador y a lo largo del verano se sustituirán el resto.

En cuanto a la alimentación en la residencia, han asegurado que las denuncias de los socialistas son "totalmente falsas", puesto que en el caso de que no haya un alimento, este se sustituye por otro con las mismas propiedades.

Finalmente, desde la Conselleria que dirige Sandra Fernández han defendido que este centro cuenta con cinco celadores y que la plantilla se encuentra cubierta en un 90 por ciento y, por tanto, no hay "ningún problema" en las plantillas.