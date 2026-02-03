El Govern niega que la zona escolar única vulnere el principio de proximidad y acusa al PSIB de crear "guetos"

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha negado que la puesta en marcha de la zona escolar única en Palma vulnere el principio de proximidad y ha acusado al PSIB de haber creado "guetos".

Así se han expresado durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico del pleno del Parlament de este martes, el primero del año y del periodo de sesiones, al ser preguntado por esta cuestión por el diputado socialista Carles Bona.

"Que Palma sea una zona única no vulnera el principio de proximidad, y lo sabe, pero como buen socialista que es hace de la casuística más generalista una realidad", le ha afeado Vera al diputado.

Con esta medida, ha reivindicado, se facilitará la movilidad de los alumnos en el mismo municipio sin que eso implique que no puedan encontrar plaza en su primer centro de preferencia, algo que ha sucedido, ha asegurado, en cerca de ocho de cada diez veces.

"Con una zona única, las familias pueden elegir cualquier centro de la ciudad, o los guetos de la izquierda o la libertad de la derecha", ha subrayado el conseller, quien ha argumentado que esta cuestión no supondrá un cambio de los criterios para asignar las plazas.

El socialista ha refutado la postura de Vera alegando que las familias, los docentes y los sindicatos se han posicionado en contra de esta medida al entender que "generará problemas".

"La zona única crea un filtro social de centros protegidos, centros gueto y niños que se quedan fuera. Eso es segregación institucionalizada", ha manifestado.

Además, ha considerado que la zona única generará "más coche, más gasto, más estrés y menos conciliación" durante toda la escolarización, es decir, más de una década.