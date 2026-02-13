El Govern no descarta aprobar con Vox unos presupuestos este año

Archivo - La presidenta del Baleares, Marga Prohens (d), y la y la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada (i) - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha revelado este viernes que el Ejecutivo mantiene abiertas con Vox negociaciones "que están funcionando muy bien" en relación a varias materias, y ha afirmado que no descarta aprobar con los de Santiago Abascal los Presupuestos Autonómicos de 2026, aunque este extremo no esté ahora dentro de las conversaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha avanzado contactos fluidos con Vox en relación al proyecto de ley de aceleración, la ley agraria o la ley de protección del litoral.

Antoni Costa ha destacado la buena sintonía y la voluntad de acuerdo compartida entre Govern, PP y Vox.