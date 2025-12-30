El Govern nombra a Miquel Cardona nuevo director general de IB Digital

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado nombrar a Miquel Cardona Pons como director general de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) como organismo autónomo.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que Cardona era el director gerente de la entidad pública empresarial IB Digital.

El pasado Consell de Govern validó el decreto por el que se aprobaban los Estatutos de IB Digital como organismo autónomo. Así, este ente será la agencia digital que concentrará todos los recursos tecnológicos del Govern y busca ser el motor de la transformación digital transversal en las Islas.

Con la aprobación de este marco jurídico, IB Digital nace como organismo autónomo con la misión de ordenar, coordinar y reforzar todos los recursos tecnológicos del Ejecutivo.

Desde el Govern han recordado que el objetivo es mejorar la relación de la ciudadanía con la Administración y dotar el personal público de mejores herramientas para hacer su trabajo de manera más ágil y efectiva.

El nuevo organismo autónomo concentrará cerca de 500 profesionales para impulsar una Administración "más ágil, digital y próxima", según apuntó Costa.