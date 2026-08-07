El Govern ofrece ayudas de hasta 12.000 euros para facilitar el relevo de negocios en Baleares. - CAIB

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern mantiene abierto hasta el próximo 24 de agosto el plazo para solicitar ayudas de hasta 12.000 euros destinadas a facilitar el relevo de comercios, empresas de servicios e industrias de Baleares, una convocatoria vinculada al programa 'Ibrelleu', que ya ha atendido a 356 personas interesadas en ceder o hacerse cargo de un negocio.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, el programa busca favorecer la continuidad del tejido empresarial y evitar el cierre de empresas viables por motivos como la jubilación de sus propietarios o cambios de actividad, contribuyendo además al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Desde su puesta en marcha, 'Ibrelleu' ha valorado más de 80 empresas, ha acompañado a más de 90 durante las negociaciones para su transmisión y ha cerrado más de 15 operaciones de relevo empresarial, cuatro de ellas en 2026. Además, una veintena de cesiones se encuentra actualmente en proceso de cierre.

El programa pone en contacto a personas que desean ceder un negocio con emprendedores interesados en hacerse cargo de él y ofrece acompañamiento durante todo el proceso de transmisión, adaptándose a las necesidades de cada caso.

Asimismo, dispone de un mercado web ('marketplace') que reúne alrededor de 40 anuncios de empresas que buscan relevo, con el objetivo de facilitar el contacto entre las partes y dar visibilidad a negocios ya consolidados.

Los participantes también pueden acceder a una valoración de la empresa, asesoramiento empresarial, apoyo en la búsqueda de financiación y asistencia para preparar la documentación necesaria para formalizar la compraventa.

La convocatoria de ayudas contempla dos líneas de subvención. La primera financia los gastos y trámites administrativos derivados de la transmisión de la propiedad del negocio, mientras que la segunda está destinada a impulsar su modernización mediante actuaciones relacionadas con la digitalización, la mejora de la gestión, la comunicación y otros procesos de innovación.