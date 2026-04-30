El Govern ofrece cinco millones de euros en ayudas para mejorar la eficiencia energética en el turismo

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PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes para disponer de una partida de cinco millones de euros que permitirá la aprobación de una nueva convocatoria de subvenciones destinada a mejorar la eficiencia energética y fomentar la innovación en los procesos y modelos de organización de las empresas turísticas.

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

Esta convocatoria, impulsada por la Dirección General de Turismo, se financiará de forma íntegra con fondos del impuesto del turismo sostenible (ITS).

Las ayudas buscan dar continuidad a las líneas impulsadas en los últimos años con fondos europeos y tienen como objetivo reforzar la competitividad del sector, reducir el consumo energético y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, innovador y alineado con los principios de la economía circular.

Se prevé que la convocatoria se estructure en dos programas, uno de eficiencia, dotado con tres millones de euros y dirigido a actuaciones de mejora de la envolvente térmica y de las instalaciones energéticas de los establecimientos turísticos; y otro de innovación, con dos millones de euros y orientado a proyectos de innovación en procesos y organización que aporten valor añadido, sostenibilidad y diferenciación al sector.

Las subvenciones se dirigen principalmente a empresas turísticas y permiten financiar proyectos con un gasto subvencionable de entre 10.000 y 300.000 euros. Las actuaciones deberán ejecutarse antes del 31 de marzo de 2028.