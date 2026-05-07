El Govern ofrece a las empresas auditorías, asesoramiento experto y software gratuito para reforzar su ciberseguridad. - CAIB

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Centro Balear de Ciberseguridad, ha presentado en el Parc Bit una herramienta online de autodiagnóstico que permitirá al tejido empresarial realizar una primera evaluación de su situación tecnológica y acceder a recomendaciones concretas de mejora de su seguridad digital.

El objetivo es que las empresas cuenten con un servicio gratuito para detectar vulnerabilidades y avanzar en la protección de sus sistemas, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

Para facilitar todo el proceso, este nuevo servicio contempla también el acceso a licencias gratuitas de software, que ayudarán a desplegar algunas de las mejoras identificadas tras el diagnóstico.

Además, el Govern pone a disposición de todos los ciudadanos y empresas una ventanilla de asesoramiento del Centro Balear de Ciberseguridad, para proporcionar un acompañamiento experto para solicitar auditorías de ciberseguridad, una consultoría personalizada de ciberseguridad o resolver dudas y los recursos disponibles.

De esta forma, las empresas cuentan también con un equipo experto que les ayuda a interpretar los resultados de las auditorías y avanzar en la aplicación de las medidas recomendadas.

La presentación, celebrada en la sala de prensa del Parc Bit, ha servido para mostrar de forma práctica el funcionamiento de esta nueva herramienta de autodiagnóstico, explicar paso a paso cómo utilizarla y dar a conocer los beneficios que puede aportar a las empresas a la hora de identificar vulnerabilidades, conocer su nivel de madurez tecnológica y obtener recomendaciones concretas para reforzar su protección digital.

Al encuentro han acudido representantes de empresas y entidades de referencia del territorio. La sesión práctica ha sido impartida por los expertos en ciberseguridad que han desarrollado esta nueva plataforma, y el cierre del evento ha estado a cargo del director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González.

González ha destacado que la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad real para cualquier empresa, con independencia de su tamaño o sector.

"Con esta nueva herramienta queremos facilitar un primer paso útil y accesible para que las empresas baleares puedan conocer mejor su situación, detectar puntos de mejora y reforzar su protección digital de una manera práctica", ha añadido.

AUDITORÍAS Y LICENCIAS GRATUITAS DE SOFTWARE

Según han explicado, la herramienta de autodiagnóstico está diseñada para ser un recurso accesible y práctico para que las empresas puedan realizar una primera auditoría de su situación en materia de ciberseguridad, a través de un breve cuestionario.

A partir de las respuestas, el sistema ofrece una valoración general y una serie de orientaciones útiles para priorizar mejoras y avanzar hacia entornos tecnológicos más seguros.

Con este formulario implementado, la herramienta analiza el nivel de seguridad de la infraestructura tecnológica de la empresa, o lo que es lo mismo, de los equipos, servidores y redes que sostienen la actividad diaria.

Evalúa también el uso que se realiza de las herramientas digitales, como el correo electrónico, herramientas de trabajo colaborativo, aplicaciones de negocio, acceso remoto o proveedores tecnológicos, así como la forma en que se realizan las conexiones desde fuera de la oficina y la gestión de la información, como datos sensibles, documentación interna y sistemas de almacenamiento.

Una vez realizada la evaluación, este servicio contempla también el acceso a licencias gratuitas de software que ayudarán a desplegar algunas de las mejoras identificadas tras el diagnóstico.

La Conselleria ha destacado que, en un contexto de amenazas digitales cada vez más complejas, este nuevo canal de atención nace con el objetivo de ofrecer una orientación cercana, práctica y especializada a empresas y entidades del territorio, contribuyendo a la prevención de riesgos, la detección de vulnerabilidades y la implementación de medidas de mejora en materia de ciberseguridad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Centro Balear de Ciberseguridad, impulsdo por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, para avanzar en la construcción de un ecosistema digital más seguro y resiliente en las islas, en un contexto en el que las amenazas digitales son cada vez más complejas y exigen una respuesta coordinada.

MÁS RECURSOS PARA EMPRESAS, CIUDADANÍA Y ADMINISTRACIONES

De esta forma, han añadido, el Govern continúa ampliando los recursos del Centro Balear de Ciberseguridad dirigidos tanto al tejido empresarial de las islas como a administraciones y ciudadanos, con el objetivo de acercar servicios útiles de prevención, concienciación y acompañamiento ante un contexto de amenazas digitales cada vez más complejo.

En este sentido, ya ha puesto en marcha un nuevo espacio digital con información sobre los servicios de ciberseguridad disponibles en el territorio, así como un plan de formación especializado, con sesiones en línea y presenciales para concienciación, con el objetivo de mejorar el nivel de protección frente a las amenazas digitales.

La nueva herramienta de autodiagnóstico y la ventanilla de asesoramiento ya están disponibles a través de la web del Centro Balear de Cibersguridad.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Ciberreg (Impulso a la ciberseguridad desde los territorios), enmarcado en el programa Retech y financiada por los fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Liderada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, tiene por objetivo impulsar la cultura de la ciberseguridad en ciudadanos, empresas y administración pública.