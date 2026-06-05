El Govern se opone a aprobar la limitación de vehículos vía decreto ley: "Sería un ataque a la autonomía del Consell"

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha rechazado la posibilidad de aprobar vía decreto ley la regulación de la entrada de vehículos en Mallorca, al considerar que sería "un ataque" a la autonomía del Consell de Mallorca.

Así se ha expresado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de que el PSIB ofreciera sus votos para sacar adelante la regulación a través de un decreto para que se apruebe cuanto antes.

Para el portavoz, esta propuesta de los socialistas es "una maniobra desesperada" al ver que es el PP el que impulsa esta limitación.

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