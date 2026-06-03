El PSIB ofrece sus votos para aprobar la limitación de vehículos vía decreto ley y el PP lo tacha de "celoso"

Archivo - Autopista del aeropuerto (Palma). - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que apruebe este viernes en el Consell de Govern un decreto ley con la propuesta de limitación de la entrada de vehículos del Consell de Mallorca y ha ofrecido sus votos para que salga adelante.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la diputada socialista Amanda Fernández ha defendido que la regulación de vehículos "no puede esperar más", lamentando que con la previsión de tramitación actual --que se aprobaría inicialmente en el Consell este viernes-- la limitación no entrará en vigor hasta la próxima legislatura.

De su lado, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha atribuido el ofrecimiento de los socialistas a los "celos" por el hecho de que las medidas de contención turísticas las esté impulsando el PP y no los partidos de izquierda.

"Si no fuera porque el tema es importante, daría risa", ha comentado el 'popular' después de la Junta de Portavoces al ser preguntado por la cuestión.