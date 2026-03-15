El Govern organiza actividades por el Día de los Bosques para divulgar su importancia entre la ciudadanía. - CAIB

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Xarxa Forestal, ha organizado un conjunto de actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de los Bosques, que se conmemora el próximo 21 de marzo.

Este año, el lema elegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es 'Bosques y alimentos', con el objetivo de resaltar la importancia de los bosques en la economía mundial, la sostenibilidad, el empleo y la salud, así como impulsar la gestión forestal sostenible, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que esta iniciativa quiere acercar los bosques a la ciudadanía y poner en valor los múltiples beneficios que aportan a la sociedad.

"Los bosques no solo son espacios naturales de gran valor ecológico, sino que también forman parte de nuestro patrimonio cultural y económico. Con estas actividades queremos que la ciudadanía conozca mejor los recursos que nos ofrecen y la importancia de gestionarlos de manera sostenible", ha señalado.

La inversión en los bosques y su gestión responsable no solo protege la biodiversidad, sino que también contribuye al desarrollo económico y al bienestar de la sociedad, han subrayado.

En este contexto, la Xarxa Forestal ha programado diferentes actividades durante toda la semana, dirigidas tanto a la comunidad educativa como al público general, con el objetivo de acercar a la población los valores ecológicos, sociales y culturales de los espacios forestales del archipiélago.

ESCUELAS DE PRIMARIA

Entre las actividades destacadas se encuentran las dirigidas a las escuelas de primaria. En este marco, se ha organizado la selección de los dibujos finalistas del concurso 'Ni 1 Foc al Bosc!', una iniciativa de sensibilización sobre la prevención de los incendios forestales, que ya alcanza su vigésima edición en la isla de Mallorca y la decimoquinta en Eivissa.

También se ha programado una visita guiada al vivero forestal de Menut (Cefor), el día 18 de marzo, así como diversas actividades de sensibilización y de cultura del riesgo de incendio forestal en centros educativos de Menorca.

Como novedad este año, se han incorporado dos actividades nuevas. Por una parte, se estrenará la actividad de sensibilización infantil 'Mans al bosc!', que tendrá lugar en el bosquecillo de Menut (Mallorca) y que tiene como objetivo acercar los valores de los espacios forestales a los más jóvenes mediante actividades participativas y educativas.

Por otra parte, con la voluntad de dar a conocer la importancia de los recursos del bosque en la gastronomía, y aprovechando el lema de la FAO de este año, el domingo 22 de marzo, el Cefor (Menut - Escorca) acogerá la actividad 'Un tast de bosc', abierta al público en general.

La actividad correrá a cargo de Uta Gritschke y Catalina Sebastià, dos personas referentes en la investigación y la innovación en la recuperación y uso de alimentos del bosque dentro de la cocina tradicional.

Además, también se han programado dos charlas técnicas y divulgativas. Por un lado, el paleontólogo y conservador del Museo Balear de Ciencias Naturales, Rafel Matamalas, ofrecerá una conferencia, el viernes día 20, para descubrir cómo eran los bosques del pasado.

Por otro, el miércoles 25 de marzo, en Vilafranca de Bonany, el botánico y técnico del Cefor Carles Cardona pondrá en valor el papel de las plantas forestales autóctonas en la jardinería insular.

El mismo día 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques, también se ha programado un taller práctico de confección de trampas para el control de la plaga del banyarriquer en la finca pública de Gabellí, en las Fonts Ufanes de Campanet.

Esta actividad, abierta al público en general, tiene como objetivo acercar la ciudadanía a los encinares de Baleares y dar a conocer los principales problemas de conservación a los que se enfrentan.

En este sentido, Torres ha remarcado que iniciativas como estas también contribuyen a reforzar la conciencia ambiental.

"Dar a conocer el valor de nuestros bosques es esencial para garantizar su conservación. La participación de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes, es clave para avanzar hacia una gestión forestal más sostenible y responsable", ha afirmado.

Para más información sobre los actos organizados, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Servicio de Gestión Forestal a través de la dirección electrónica forestal@caib.es. Cabe recordar que algunas de las actividades requieren inscripción previa.