El Govern organiza un programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

Imagen del cartel conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre - CAIB

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Salud Mental, ha organizado un programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que, con motivo de la conmemoración el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, la Dirección General de Salud Mental ha organizado un programa de actividades con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de la salud mental en la vida de las personas y en la sociedad. Un año más se mantiene el eslogan 'Con todos los derechos', con el cual el departamento de Salud Mental quiere luchar contra los estigmas y defender los derechos humanos en salud mental.

En cuanto al cartel conmemorativo de este año, la Dirección General de Salud Mental y la Escuela Superior de Diseño han pedido al alumnado que haga su propia interpretación sobre la salud mental y el bienestar emocional. El cartel ganador ha sido de la alumna e ilustradora Rosa Bou, con la idea 'el silenci no ajuda. Parlar-ne, sí'. El cartel se ha distribuido en centros de salud, hospitales, ayuntamientos, IES y otras entidades de carácter social.

El programa de actividades organizadas por el Govern se inicia el 6 de octubre, con la inauguración de la exposición fotográfica 'Més enllà del diagnòstic' en el Paseo del Borne de Palma, que permanecerá abierta al público hasta el 19 de octubre. Esa iniciativa pretende cambiar la mirada que la mayoría de la sociedad tiene del sufrimiento mental y contribuir a cambiar el estigma social que genera.

La muestra se podrá ver también en Ibiza, a partir del día 10 de octubre y hasta día 18. En Menorca se inaugurará día 21 de noviembre coincidiendo con la segunda edición de las Jornadas de Buenas Prácticas en Salud Mental que organiza la Dirección General de Salud Mental.

Para elaborar esta exposición se han impartido 70 talleres de fotografía en Mallorca, Menorca e Ibiza. Han participado más de 500 personas entre pacientes, profesionales, familiares y personas que conviven con el sufrimiento, para mostrar que hay vidas más allá de los diagnósticos.

CONFERENCIA DE LA DOCTORA DE LA PUERTA SOLER

El jueves 9 de octubre el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma acogerá la conferencia de la especialista en medicina biológica y antienvejecimiento y experta en medicina bioreguladora, la doctora María Dolores de la Puerta Soler. El título de la conferencia es 'La microbiota es el puente que conecta la salud física con su salud mental y emocional'.

Para asistir a la conferencia de la doctora De la Puerta Soler es necesario reservar plaza. Si bien, actualmente las plazas presenciales están agotadas. Por ello, la dirección general han pedido que si alguien no puede asistir y está inscrito que envíe un e-mail a espaimental@dgsm.caib.es para que puedan liberarse plazas.

En todo caso, la conferencia se podrá seguir por streaming, a través del Canal YouTube de la Dirección General de Salud Mental.

FIESTA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Por otro lado, el día 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, la Federación de Salud Mental de Mallorca ha organizado, un año más, una jornada de fiesta y reivindicación, con el lema 'Derechos humanos por la salud mental'.

Esta jornada se celebrará en la plaza de la Font de Santa Margalida, en Felanitx, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Otras actividades incluidas en la agenda de actos con motivo del Día de la Salud Mental son las sesiones de meditación organizadas por la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca; la exposición 'De la creativitat a la transformació social', en el Hospital Mateu Orfila de Maó (Menorca), del 2 al 12 de octubre; y la jornada de puertas abiertas y las diferentes actividades que se ha preparado para el 9 de octubre en el Hospital de Día de Salud Mental de Manacor.

Asimismo, el Hospital Son Llàtzer de Palma acogerá el día 10 de octubre por la mañana una mesa informativa, un mercado solidario y una exposición de cuadros y esculturas 'Ressons des de l'interior: del meu món al teu'. Y, por su parte, el Hospital de Día de Salud Mental de Inca el juego '¿Cuánto sabes de salud mental?'.

Con todo, en la web de Salud Mental del Govern se pueden consultar las actividades que han sido organizadas por parte de la Comisión de Lucha contra el Estigma, el Servicio de Salut, entidades, instituciones y la Dirección General de Salud Mental.