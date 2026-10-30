El Govern participa en un foro en Melilla para evaluar la gestión de los fondos europeos

Representantes de las comunidades, ciudades autónomas y la Administración General del Estado en el Foro de Economía y Política Regional celebrado de Melilla. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha participado en el Foro de Economía y Política Regional, un encuentro --celebrado este año en Melilla-- que reúne a representantes de las comunidades, ciudades autónomas y de la Administración General del Estado para coordinar el seguimiento de la política de cohesión y la gestión de los fondos europeos.

En representación del Govern han participado la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, el jefe del Departamento de Fondos Europeos, Fernando Romera, y la jefa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Rosa Cañameras.

En un comunicado, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha indicado que la reunión ha congregado también a los responsables de la gestión de los fondos estructurales de las distintas comunidades y ciudades autónomas, así como del Ministerio de Hacienda.

El encuentro ha servido para poner en común la situación de los programas del período de programación 2021-2027, revisar su nivel de ejecución e intercambiar experiencias entre las administraciones participantes.

Entre las cuestiones abordadas han figurado las previsiones de ejecución, la aplicación de la regla n+3 --normativa europea por la que los fondos asignados deben ejecutarse en el año en vigor o los tres siguientes o en su defecto se deja de entregar el no ejecutado--, los sistemas de gestión y control, el tratamiento del gasto negativo y las prioridades estratégicas del actual período. También se han tratado los procedimientos de verificación, control y auditoría, junto con los avances en el desarrollo de la aplicación Fondos 21-27.

La evaluación de las actuaciones financiadas ha tenido un espacio destacado en las sesiones, al poner de relieve su importancia para medir y mejorar la eficacia de la política de cohesión. Asimismo, se ha abordado el papel de la comunicación a la hora de dar visibilidad a las inversiones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y trasladar a la ciudadanía los resultados y el impacto de estos proyectos.

La clausura del Foro ha puesto el acento en la importancia de mantener y reforzar la cooperación entre las distintas administraciones para favorecer una ejecución eficaz de los fondos europeos y abordar los retos que se plantean para el futuro de la política de cohesión más allá de 2027.