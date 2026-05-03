El Govern permitirá usar la piscina terapéutica de la residencia de Can Raspalls a personas con esclerosis múltiple

Dos usuarias en la piscina terapéutica de la residencia de Can Raspalls. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha firmado un convenio con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), que permitirá que los más de 100 usuarios de esta entidad puedan utilizar la piscina terapéutica de la residencia de Can Raspalls.

Con este convenio, la instalación que ya presta servicio a 48 personas de Can Raspalls y a dos de Can Blai, residencias gestionadas por la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal (FASD), se abre al uso de los más de 100 usuarios de la Aemif, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El Govern amplía así el número de personas que, pese a no ser usuarias directas de sus residencias, se podrán beneficiar de la piscina para sus necesidades de rehabilitación, lo que contribuirá a ampliar el alcance social de los recursos públicos.

La gerente de la FASD, Sira Fiz, y el director insular de la fundación, Carlos Oller, se han reunido esta semana con el presidente de Aemif, César Castelló, en Can Raspalls y a la visita también han asistido el gerente de la asociación, Ismael Vargas, y la consellera insular de Bienestar Social del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell.

La piscina de Can Raspalls es una instalación para el desarrollo de actividades acuáticas terapéuticas y de rehabilitación. Desde su puesta en marcha en marzo de 2024, la actividad de hidroterapia ha prestado servicio a 56 personas, 48 usuarias de la residencia Can Raspalls y ocho de Can Blai.

Concretamente, la piscina está indicada para personas con patologías del aparato locomotor, alteraciones del equilibrio, dolor musculo-esquelético y procesos de rehabilitación funcional.

Las personas que reciben servicio del centro de día y de atención y promoción de la autonomía personal en Aemif tienen párkinson, ELA, esclerosis múltiple, corea de Huntington, enfermedades raras de origen neurológico, personas con daño cerebral a raíz de haber sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico y personas con una lesión medular, entre otros diagnósticos.