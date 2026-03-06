El Govern se personará en la causa judicial por la última agresión machista de Eivissa

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de Baleares a personarse como acusación popular en la causa judicial por la agresión machista ocurrida el pasado 15 de febrero en Sant Antoni de Portmany (Eivissa).

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

La Abogacía autonómica, de este modo, podrá iniciar acciones penales ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Eivissa en base a un informe del IbDona que considera que la agresión dejó lesiones graves en la mujer y, por lo tanto, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de violencia machista.

Según lo previsto en el la ley de igualdad, la administración de autonómica tiene la posibilidad de personarse en los procedimientos judiciales por actos de violencia machista cometidos en Baleares cuando se cause la muerte o lesiones graves en la víctima.