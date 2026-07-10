El Govern pide a Aena que coloque más fuentes y sombras en Son Sant Joan para proteger a los trabajadores del calor

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma. - AENA - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha solicitado a Aena que instale más fuentes y sombras en el aeropuerto de Palma este verano para proteger a los trabajadores de las altas temperaturas.

Este es uno de los puntos que ha puesto sobre la mesa el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) durante la nueva reunión mantenida con CCOO para conocer de primera mano las reivindicaciones de los empleados en Son Sant Joan, según ha explicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Se trata de un nuevo encuentro de seguimiento basado en la primera reunión mantenida con el sindicato hace un mes, con el fin de avanzar en el plan de colaboración con medidas preventivas para hacer frente a las altas temperaturas y a otras casuísticas que puedan sufrir los profesionales.

En este sentido, se ha vuelto a reivindicar la necesidad de poner a disposición de los trabajadores más puntos de distribución de agua para que puedan hidratarse, así como más puntos de sombra para que puedan resguardarse del calor en las horas punta durante el verano. Además, tanto el Ibassal como CCOO han acordado futuras reuniones para trabajar en este plan de colaboración y resolver los problemas planteados.

Cabe recordar que la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, junto con la directora del Ibassal, Coloma Capó, también se han reunido este mes con el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, en las instalaciones de Son Sant Joan, para trasladarle las "quejas" y "preocupaciones" de los trabajadores.

En este sentido, además de los puntos de agua y de sombra, también han reclamado la reapertura de la cantina como un espacio donde puedan comer y protegerse del calor al mediodía.

"El Govern reitera que trabajará para proteger la salud y la seguridad laboral de los profesionales ante las altas temperaturas y otras casuísticas en este espacio", han recalcado.