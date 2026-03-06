El Govern pide disculpas por la situación en las urgencias de Son Espases y confía en que baje la lista de espera

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha trasladado sus disculpas a los ciudadanos que se hayan visto afectados por la situación en las urgencias del Hospital Universitario Son Espases y ha confiado en que el número de pacientes pendientes de ingreso baje durante este viernes.

Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por el funcionamiento de este hospital, que este jueves paralizó la actividad quirúrgica no urgente.

El portavoz ha indicado que la cifra de pacientes pendientes de ingreso ha bajado "notablemente" desde este jueves por la tarde y, según los datos de esta mañana, son 49 las personas que esperan para ser ingresados.

Igualmente, ha explicado, se activó el plan orientativo destinado a garantizar la continuidad asistencial y minimizar el impacto sobre la actividad del hospital con un refuerzo de personal y reprogramación de las cirugías no urgentes.