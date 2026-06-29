El Govern pide modificar la regulación del límite de 150km para garantizar la participación balear en programas Interreg

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis - CAIB

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea la modificación de la regulación que establece el límite geográfico de los 150 kilómetros en los programas de cooperación territorial Interreg, una restricción que impide que el archipiélago pueda participar en igualdad de condiciones en numerosos proyectos europeos de cooperación transfronteriza.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno y Cooperación Local ha explicado en un comunicado que la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, ha trasladado esta reivindicación durante la conferencia 'Fortaleciendo las islas y las comunidades costeras de la Unión Europea', celebrada en Pafos (Chipre), donde la Comisión Europea ha presentado oficialmente la primera Estrategia de la UE para las Islas y la Estrategia de la UE para las Comunidades Costeras.

La aprobación de estas dos estrategias supone un hito en la política europea ya que, por primera vez, la Unión Europea dota a las islas y a las comunidades costeras de un marco estratégico propio que reconoce sus singularidades y plantea medidas específicas para afrontar retos como la conectividad, la cohesión territorial, la transición energética, el cambio climático, la competitividad o el desarrollo de la economía azul.

Aprovechando este nuevo marco político y la presencia de los representantes de las tres instituciones europeas que deberán impulsar y aprobar el desarrollo normativo de estas políticas, Ramis ha defendido la necesidad de que este reconocimiento de la insularidad también se traduzca en una adaptación de los programas europeos de cooperación territorial.

En este sentido, ha reclamado modificar la regulación que fija el límite de los 150 kilómetros, una limitación que históricamente ha dejado a Baleares "fuera de numerosos proyectos de cooperación transfronteriza a pesar de compartir retos, intereses y oportunidades con otros territorios mediterráneos". Asimismo, ha defendido que la futura regulación incorpore el principio que inspira la nueva Estrategia de la UE para las Islas, que apuesta por una cooperación más flexible basada en las necesidades de los territorios y en las denominadas áreas funcionales, y no exclusivamente en criterios de proximidad geográfica.

El Govern ha asegurado que la reivindicación presentada este lunes da continuidad al trabajo desarrollado desde hace meses ante las instituciones europeas. Recientemente, el Comité Europeo de las Regiones aprobó una enmienda impulsada por Baleares para que esta demanda quedara recogida en uno de sus dictámenes sobre el futuro de la cooperación territorial europea. El encuentro celebrado en Pafos representa ahora un nuevo paso, ya que ha permitido trasladar esta petición directamente a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, las tres instituciones que deberán definir el futuro marco regulador.

Durante su intervención, Ramis ha puesto en valor el papel activo de Baleares en el proceso de elaboración de la primera Estrategia de la UE para las Islas. El Govern ha participado en los foros políticos y en las consultas técnicas impulsadas por la Comisión Europea, contribuyendo con propuestas para que este nuevo instrumento europeo responda a las necesidades reales de los territorios insulares.

La directora general ha agradecido el compromiso de las instituciones europeas por haber hecho realidad una reivindicación histórica de las regiones insulares y ha subrayado que este es solo el primer paso. En este sentido, ha remarcado que el éxito de la estrategia dependerá de su aplicación efectiva y de la capacidad de convertir este reconocimiento en medidas concretas que eliminen las barreras que aún limitan la participación de las islas en las principales políticas y programas europeos.