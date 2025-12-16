El Govern podrá abastecer hasta 11 hm3 de agua a Calvià para asegurar el suministro y reducir la presión sobre acuíferos

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, en la firma del convenio para el suministro de agua por parte de Abaqua. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Calvià han firmado un convenio de colaboración con el que se podrá distribuir hasta 11 hectómetros cúbicos para garantizar el suministro de agua potable en el municipio mediante la red en alta y avanzar en la reducción de las extracciones sobre los acuíferos.

El acuerdo ha sido suscrito por el conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

En un comunicado, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha explicado que, con este convenio, el Govern establece un marco estable de cooperación con el Ayuntamiento de Calvià para reforzar la seguridad del abastecimiento en los próximos años, cubrir las puntas de demanda vinculadas a la temporada turística y disminuir la dependencia de las captaciones subterráneas, mediante una planificación conjunta del uso de los recursos propios y del agua suministrada por la red en alta.

En virtud del acuerdo, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) podrá suministrar al municipio un volumen anual de hasta 11.000.000 de metros cúbicos de agua. Este caudal permitirá atender la demanda municipal y contribuir a la protección de las masas de agua subterráneas del entorno de Calvià.

El texto también contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas administraciones. Este órgano será el encargado de coordinar la gestión del suministro, aprobar los planes de explotación, analizar la evolución de la demanda y velar por el cumplimiento del convenio y su coherencia con el Plan Hidrológico.

Lafuente ha subrayado que este acuerdo forma parte de la estrategia del Govern para "proteger los acuíferos y garantizar un suministro de agua estable y de calidad en los principales núcleos urbanos de la isla".

Además, ha destacado que la colaboración con los ayuntamientos es "clave" para aprovechar al máximo la red en alta y reducir la presión sobre los recursos subterráneos.

El convenio fija un precio unitario del agua de 1,06 euro/m3 --impuestos no incluidos-- y establece una estructura binómica, con una parte fija vinculada al volumen anual comprometido y una parte variable asociada al consumo real.

Asimismo, prevé una revisión anual de la tarifa en función de la evolución de los costes energéticos y laborales, con el objetivo de "mantener la sostenibilidad económica del servicio y garantizar la adecuada recuperación de costes del ciclo del agua en alta".

"La colaboración entre Abaqua y el Ayuntamiento de Calvià permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y reforzar la resiliencia del municipio ante episodios de sequía o incrementos estacionales de la demanda, para garantizar la continuidad del abastecimiento en todo momento", han remarcado.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable anualmente hasta un máximo de otros cuatro años, siempre que ambas partes manifiesten su voluntad de renovación.

"Con esta firma, el Ejecutivo balear consolida su línea de colaboración con los ayuntamientos para reducir la dependencia de los acuíferos y potenciar el uso de los recursos suministrados a través de la red en alta", han explicado.

En el acto de firma también han participado el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles.