El Govern pondrá en marcha campos de fondeos regulados tras el cambio de postura del Gobierno

Archivo - El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, interviene en la interpelación. - PARLAMENT - Archivo

EIVISSA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, se ha comprometido a impulsar "aunque sea con fondos propios" los proyectos de campos de fondeos regulados, después del "repentino cambio de postura" en este asunto del Ministerio de Transición Ecológica.

"Se habían tramitado todos los informes", ha indicado Lafuente durante el pleno del Parlament, donde también ha lamentado que se vayan a perder los fondos europeos conseguidos puesto que se podían justificar hasta el 30 de junio.

La diputada de Vox, Patricia de las Heras, ha preguntado al conseller por sus previsiones para los campos de fondeos regulados puesto que algunos de ellos en las Pitiusas no están operativos, teniendo que aplazarse la apertura de reservas hasta julio por retrasos en los contratos.

Lafuente ha celebrado que Vox esté a favor de los campos de fondeos regulados sobre zonas de posidonia, tal como lo está el Govern, y ha defendido un incremento de estos campos en zonas protegidas y no instalar nuevos campos en zonas de arena, buscando que todos estos espacios sean gestionados de manera unificada a través del sistema de Ports IB.

El conseller ha recordado además que la nueva contrata para su gestión ha sido recurrida en el Tribunal de contratación, acordándose la prórroga del anterior contrato y asegurando que todos los campos de fondeo que estaban en marcha presten servicio.