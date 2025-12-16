El Govern prepara una deducción fiscal para incentivar a los propietarios a no subir los alquileres

Archivo - Un cartel de viviendas en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern está preparando una deducción fiscal para incentivar a los propietarios a no subir los alquileres en el caso de los contratos que se revisen en 2026.

Así lo ha dicho el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en el pleno de este martes, en respuesta a una pregunta de diputada socialista Mercedes Garrido, quien ha hecho referencia a la previsión de que los contratos de alquiler que se revisen el año que viene en Baleares se encarecerán, de media, hasta 4.615 euros anuales.

"Este Govern apuesta por incentivar, no prohibir, no imitar nuestra oferta al mercado", ha señalado el conseller.