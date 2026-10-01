El Govern presenta la candidatura de Baleares para convertirse en 'Región Europea de la Gastronomía 2030' - CAIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este jueves la candidatura de Baleares para convertirse en 'Región Europea de la Gastronomía 2030' con el objetivo de promover una imagen cohesionada del territorio que refleje la riqueza y diversidad de su cultura enogastronómica e impulsar el producto local "como referente de calidad y autenticidad".

Así lo ha explicado este jueves la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, que ha detallado que la firma de adhesión ha contado con el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, así como de los cuatro Consells insulares y de 15 entidades representativas del tejido productivo, empresarial, académico y del tercer sector.

La adhesión al proyecto por parte de todas estas entidades, añade la información, supone el inicio de "un intenso trabajo conjunto" y "una oportunidad para reconocer la enogastronomía como parte esencial de la identidad de las Islas y como un ámbito capaz de contribuir a su desarrollo sostenible y regenerativo".

El proyecto apuesta por fortalecer el sector enogastronómico como motor de desarrollo, integrar la regeneración en el modelo turístico, fomentar la colaboración entre los diferentes actores y preservar la identidad gastronómica mediterránea, así como "generar un impacto positivo y sostenible en el territorio, en beneficio tanto de sus habitantes como de las personas que lo visitan".

La candidatura aspira, además, a generar un impacto transversal en los ámbitos económico, social, cultural y medioambiental. Entre sus principales contribuciones destacan dinamizar la actividad de los pequeños productores y de las empresas locales; reforzar el vínculo entre la gastronomía y el territorio, y contribuir a preservar los paisajes, las tradiciones y el patrimonio cultural.

Mediante la financiación de los fondos europeos Next Generation EU, se ha elaborado un Plan Estratégico de Turismo Enogastronómico 2025-2035, un portal web y una aplicación sobre enogastronomía de las Islas, un catálogo de experiencias y una narrativa propia del destino.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha subrayado que la presentación de esta candidatura "no es una acción aislada ni improvisada, sino el resultado de dos años de trabajo riguroso para sentar las bases del modelo turístico que se quiere para Baleares".

Bauzá ha defendido un modelo basado en el valor, la contención, la sostenibilidad y el orgullo por las raíces y ha añadido que "hoy no se cierra una etapa con los fondos Next Generation, sino que se abre un proyecto transversal a largo plazo que une por primera vez a todas las Islas y a todos los sectores en un objetivo común".

Por su parte, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que la enogastronomía local debe estar vinculada al producto local, a los campesinos y pescadores, ya que "aporta un valor añadido" a la cultura balear.