El Govern presenta a la Embajada de China en España su catálogo de incentivos a la inversión

Representantes del Govern y de la Embajada de China en España se reúnen para presentarles el catálogo de incentivos a la inversión. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado a conocer su catálogo de incentivos a la inversión e instrumentos de simplificación administrativa durante una reunión mantenida en la Embajada de la República Popular China en Madrid.

La delegación ha estado integrada por la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa del Govern, Bárbara Barceló, el presidente de la Fundación Industrial de Baleares y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares (Coeib), Mateu Oliver, y el vicepresidente del Consejo Superior de Ingenieros Industriales de España y decano del Colegio de Madrid, Fabián Torres Suárez. Por parte, en representación de China han participado el ministro de la Embajada, Qu Xun; el consejero de esta, Hou Yongfeng, y la agregada de la Sección de Economía y Comercio, Cai Danming.

En un comunicado, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha explicado que el objetivo del encuentro es explorar vías de colaboración en áreas clave para la modernización del tejido productivo insular, como la transición energética, la construcción industrializada, el talento técnico y las nuevas tecnologías.

La directora general ha presentado ante las autoridades chinas el nuevo catálogo de incentivos a la inversión de Baleares, con las ventajas competitivas, el marco económico y las oportunidades que ofrece el archipiélago para los inversores interesados en desarrollar proyectos de carácter transformador.

Asimismo, Barceló ha puesto el acento en las herramientas institucionales orientadas a dinamizar el ecosistema empresarial, y ha destacado el servicio de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) y la declaración de Proyecto Estratégico, figura legal que garantiza el acompañamiento institucional, la prioridad en la tramitación y una reducción de los plazos administrativos para las iniciativas de impacto en las islas.

El encuentro ha permitido analizar la insularidad no solo como un reto, sino como una plataforma "idónea" para testar soluciones innovadoras y replicables en otros territorios. Entre las prioridades abordadas se ha destacado la necesidad de Baleares de avanzar hacia una "mayor autonomía" e "independencia energética" mediante las energías renovables, el almacenamiento, las redes inteligentes, la eficiencia y la gestión avanzada de recursos como el agua.

Por otra parte, dadas las necesidades de reindustrialización y transformación industrial que afrontan Baleares, se han tratado diversos aspectos relacionados con estas cuestiones.

La reunión ha permitido analizar las oportunidades que brinda la construcción industrializada frente a los desafíos actuales de productividad y acceso a la vivienda que afrontan las islas, así como el potencial de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización para incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas baleares.

La retención de talento y la formación técnica han constituido otro de los pilares de la reunión. Oliver ha destacado la importancia de fomentar las vocaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), potenciar la Formación Profesional y crear puentes de colaboración directa entre centros educativos, universidades y empresas para intercambiar conocimiento y preparar a los profesionales del futuro.

Oliver ha defendido la necesidad de impulsar una industria "más innovadora y competitiva", capaz de generar empleo de calidad, retener talento y contribuir a una economía balear "más equilibrada y resiliente".