El Govern presenta un libro sobre la Albufera des Grau por el 30 aniversario del Parque Natural

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, interviene en la presentación del libro 'Memòries de l'albufera des Grau. Tradició, recerca i conservació'. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

MENORCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado este miércoles el libro 'Memòries de l'albufera des Grau. Tradició, recerca i conservació', una publicación conmemorativa editada con motivo del 30 aniversario del Parque Natural de la Albufera de Es Grau.

El acto, celebrado en la Biblioteca Pública de Maó, ha contado con la participación del conseller Joan Simonet y del director del Parque Natural, David Martínez, así como de los autores del libro y de numerosos asistentes vinculados a la gestión y conservación del espacio.

Coordinado por Agnès Canals y Ariadna Ferrer, el volumen recoge tres décadas de trayectoria de este espacio natural emblemático de Menorca, desde sus orígenes hasta la actualidad. A través de siete capítulos, se repasan la relación histórica entre la población y la albufera, las primeras tareas de gestión e investigación científica, el movimiento ciudadano que impulsó su protección y la evolución de su gestión a lo largo de los años.

Durante la presentación, los autores de la obra han compartido sus experiencias en una mesa redonda abierta al público, en la que se ha puesto en valor la importancia del Parque Natural como núcleo ecológico y simbólico de Menorca Reserva de Biosfera.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que este libro es "un homenaje a tres décadas de compromiso colectivo con la naturaleza y la identidad de Menorca". "La albufera de Es Grau es un ejemplo de cómo la gestión responsable, la ciencia y la implicación ciudadana pueden ir de la mano para conservar un patrimonio único", ha alegado.

El libro 'Memòries de l'albufera des Grau' forma parte de la colección 'Espais', impulsada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y ya está disponible en las principales bibliotecas públicas de Menorca y en formato digital en la web institucional del Govern.