El Govern presenta este lunes un nuevo sistema de seguridad ferroviaria

Archivo - El segundo de los trenes fabricados por CAF para SFM llega a Mallorca. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern presenta este lunes la implantación de un nuevo sistema de seguridad ferroviaria, denominado Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERMS), para los trenes de Mallorca, en medio de las negociaciones abiertas con los trabajadores del tren en materia de seguridad.

Será en un acto en la Estación Intermodal en el que está previsto que participe la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, junto al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

La líder del Govern y el resto de autoridades se trasladarán al Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de la Estación Intermodal, donde un responsable técnico explicará la inversión, las fases del proyecto y el impacto que tendrá en la seguridad ferroviaria.

La presentación del ERMS tiene lugar precisamente en medio de las negociaciones abiertas en materia de seguridad entre la Gerencia de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y el comité de empresa.