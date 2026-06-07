El Govern presenta en Menorca y Eivissa las ayudas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Próximo

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PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, en colaboración con los hubs de innovación del Govern en Menorca y Eivissa, organiza dos jornadas informativas dirigidas a autónomos, empresas emergentes y pymes de las Islas para dar a conocer los principales instrumentos financieros disponibles.

Las jornadas, que tendrán lugar el 10 de junio en el CentreBit Eivissa y el 17 de junio en el CentreBit Menorca, presentarán las diferentes líneas de apoyo financiero impulsadas por el Govern para impulsar proyectos empresariales innovadores y de base tecnológica.

Uno de los principales instrumentos que se presentarán son los préstamos participativos, que el Govern concederá a través de la Agencia de Desarrollo Regional de las Islas (ADR).

Los préstamos participativos se dirigirán a proyectos innovadores de base tecnológica de empresas de reciente creación que no cuentan con un capital inicial suficiente para llevar a cabo sus planes de negocio o que no obtienen financiación bancaria. El convenio prevé una dotación inicial de tres millones de euros.

Este instrumento tiene como objetivo contribuir a la transformación del modelo económico de las Islas y al crecimiento en valor añadido.

Además, busca retener el talento y los proyectos innovadores en el territorio, evitando que, por carencia de financiación, se vean obligados a trasladarse en otros territorios, con la consiguiente pérdida de inversión y capital humano.

AYUDAS GUERRA DE IRÁN

Por otro lado, también se presentará la línea de ayudas ya convocada por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, en colaboración con ISBA, SGR, destinada a subvencionar los costes financieros de las operaciones de crédito de las empresas.

Esta convocatoria, CAIB-IBSA 2026-2027, cuenta con una dotación de 27,23 millones de euros y se dirige a autónomos y pymes de las Islas para financiar inversiones y necesidades de liquidez empresarial.

La línea cubre los intereses y comisiones derivados de las operaciones de crédito e incluye también ayudas de liquidez extraordinaria vinculados al contexto del conflicto del Oriente Medio, para empresas de los sectores primario, industrial, construcción y transporte, que son los más afectados por sus consecuencias económicas.

Esta línea de ayudas extraordinarias para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán está dotada con cuatro millones de euros que supondrán un efecto multiplicador de 75 millones de euros. Estas ayudas cubren hasta el 100 por 100 del coste del aval y gastos de ISBA, y el 90 por ciento de los intereses para empresas y autónomos afectados por los costes derivados del conflicto en el Oriente Medio.

En las jornadas informativas participarán representantes de la Dirección del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio y de ISBA, y también se darán a conocer los servicios de apoyo de la Fundación Bit a empresas innovadoras.

Esta iniciativa se enmarca, en el caso de Menorca, en el Plan de Impulso del CentreBit Menorca, que tiene como objetivo consolidar el hub como un ecosistema dinámico y favorable a la innovación, con servicios de orientación especializada y facilitando el acceso de las empresas a fuentes de financiación pública.