El Govern presentará próximamente el paquete de medidas sociales por la guerra en Irán

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, reunida con representantes de los grupos parlamentarios. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará y presentará en los próximos días el paquete de medias sociales para paliar los efectos derivados del conflicto bélico en Oriente Medio.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha reunido este martes con representantes parlamentarios de los distintos grupos políticos para presentarles las principales líneas de actuación impulsadas por el Govern, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

En el encuentro han participado Pedro Álvarez (PP), Omar Lamín (PSIB), Marta Carrió (MÉS per Mallorca), Joana Gomila (Més per Menorca), José María García (Unidas Podemos), Manuela Cañadas (Vox) y Agustín Buades (diputado no adscrito).

Durante la reunión, la consellera ha detallado las principales iniciativas previstas por el Govern, elaboradas a partir de la ronda de encuentros mantenida estos últimos días con Consells insulares, ayuntamientos, entidades sociales y grupos parlamentarios.

Fernández ha destacado la importancia de "mantener el diálogo" y la coordinación institucional para dar una respuesta "útil, eficaz y adaptada a las necesidades reales" de las familias y las personas más vulnerables de Baleares.

En la rueda de prensa posterio a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha resaltado la forma de trabajar del Govern y de la consellera desde "el diálogo", al reunirse con el tercer sector, los consells insulares, los ayuntamientos y con todos los grupos políticos para "escuchar a todo el mundo y poder definir las mejores medidas".

De este modo, ha detallado que las medidas estarán dirigidas principalmente a las familias, con especial atención a aquellas con hijos y en situación de mayor vulnerabilidad.

"Al PP le parece acertado centrar los esfuerzos en quienes más lo necesitan, especialmente en las familias más vulnerables", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz popular ha señalado que ahora corresponde al Govern presentar estas medidas y ofrecer todos los detalles "una vez estén completamente definidas", al tiempo que ha reiterado el respaldo del PP a este enfoque "basado en el diálogo y el consenso".

Por su parte, Cañadas ha resaltado que solicitarán el listado de las entidades que repartan estas entidades que trabajen con colectivos y familias vulnerables pero ha reprochado en el borrador "no se hable de criterios de residencia, tiempo de arraigo o la prioridad para las personas que lleven determinados años cotizados".

La parlamentaria ha aseverado que su "principal preocupación" es que las ayudas como la Resoga, el bono social eléctrico, conciliación familiar o las ayudas a libros, lleguen a los ciudadanos.

No obstante, por lo que se refiere a las subvenciones y ayudas al tercer sector, ha avanzado que pedirán una lista de estas entidades que opten a esos recursos con un "control y auditoría" de quienes ya hayan trabajado en esta cuestión.

Además, ha adelantado que esto se llevará a cabo mediante un plan de choque para agilizar la tramitación de prestaciones, una ventanilla única para facilitar trámites, el refuerzo de la red de emancipación o del bono social térmico.

"Son medidas que llegan ahora con la excusa del conflicto de Oriente Medio, lo que demuestra que no era un problema de recursos sino de voluntad política", ha comentado.

Cañadas ha asegurado que apoyarán el incremento del presupuesto para las ayudas a la compra de libros y comedores, el programa piloto de vivienda para mayores en situación de exclusión o la ampliación de plazas para personas con discapacidad, ya que van en la "dirección correcta".