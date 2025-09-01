El Govern pretende extender a todo el territorio las estaciones meteorológicas para ver los efectos del cambio climático

Mapa de las estaciones climáticas del Govern en Baleares. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern plantea aumentar su red de estaciones meteorológicas de 16 a 21 para cubrir todo el territorio de Baleares y así comprobar los efectos del cambio climático en la agricultura.

De esta manera se trata de reforzar la red de estaciones meteorológicas para ayudar a los agricultores a gestionar los cultivos ante los retos de este fenómeno, según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

Desde hace tres años se trabaja en la extensión y consolidación de esta red, que constituye una herramienta más al servicio del sector agrario para hacer frente a la emergencia climática.

Las 16 estaciones que actualmente hay en funcionamiento en Baleares abarcan el 70% del territorio del archipiélago pero el objetivo es conseguir una cobertura total con la implantación de cinco estaciones más, previstas en los presupuestos de 2026.

En concreto, serían tres en Mallorca, una en Menorca y una en Ibiza. Además, el Govern estudia la posibilidad de incorporar sensores de humedad del suelo, lo que permitirá aprovechar al máximo la información que ofrece esta red de estaciones.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha explicado que las estaciones meteorológicas son una herramienta "clave" para los agricultores, ya que proporcionan información esencial sobre la temperatura, la humedad y la precipitación, al tener en cuenta los retos que el cambio climático supone para la agricultura.

Los datos permiten a los agricultores planificar tratamientos fitosanitarios, optimizar el riego y prevenir daños en los cultivos. Además, ofrecen la posibilidad de establecer alertas sanitarias para determinados cultivos frente a enfermedades concretas y adelantarse a los tratamientos. Estas predicciones permiten "mejorar la rentabilidad de las explotaciones" y "reforzar la protección de la sanidad vegetal".

En este sentido, Fernández ha puesto como ejemplo el sector vitivinícola, en el que las previsiones están mucho más avanzadas que en otros sectores y ha subrayado que los datos de las estaciones "permiten anticipar los riesgos de enfermedades como el mildiu o el oídio y recomendar tratamientos preventivos".

El sector recibe informes semanales de seguimiento fitosanitario que ya recogen estos indicadores y ofrecen a los viticultores una herramienta esencial para proteger la cosecha y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Fernández ha puntualizado que, a corto plazo, las previsiones tan precisas de las que ahora dispone la viña podrán aplicarse al resto de cultivos.

El director general también ha señalado que los avances en digitalización son "rápidos y progresivos". Así ha añadido que las empresas "se adaptan a las nuevas tecnologías" y, aunque estas herramientas funcionen ya con "gran precisión" en el sector de la viña, "todavía no lo hacen en otros cultivos".

"La Dirección General está atenta a los avances que se produzcan y se espera poder extender en breve esta herramienta al sector del olivar, por ejemplo", ha recalcado Fernández.

Actualmente, las 16 estaciones que forman parte de la red del Govern (Sencrop) cubren de manera efectiva un radio de cinco kilómetros en torno al lugar en el que están ubicadas. Además, estas se complementan con las estaciones del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como con instalaciones privadas que comparten los datos de forma gratuita (Quimisur). Las áreas que quedan fuera de este alcance se identifican como prioritarias para futuras instalaciones.

Los agricultores pueden consultar los datos de las estaciones propias del Govern en tiempo real a través del portal estacionsclimatiquesiibb.cat. Además, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural trabaja en la creación de un mapa interactivo ampliado que aportará información más detallada.

Por otro lado, el Govern mantiene activo el Sistema de Teledetección de Sequía, que permite monitorizar y analizar los efectos de la sequía en el territorio. Este sistema ofrece informes trimestrales, contrastados con una serie histórica de 20 años y verificados a partir de una red de 65 parcelas de control.