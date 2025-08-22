El Govern pretende que el reparto de menores migrantes se paralice únicamente en Baleares

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern pretende que la paralización del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, que buscará mediante un recurso dirigido al Tribunal Supremo (TS) para pedir medidas cautelares, sea solo efectiva en Baleares.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció este jueves que la Abogacía de la Comunidad Autónoma presentará sendos recursos próximamente, uno contra el decreto que establece el procedimiento del reparto y otro contra la orden ministerial o el decreto que previsiblemente el martes que viene para dar luz verde a la medida.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha confiado en que la suspensión cautelar prospere durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

"Evidentemente si no confiáramos que puede prosperar el recurso y la solicitud de cautelares no lo presentaríamos. La evidencia empírica, la realidad, nos ampara, y lo que haremos es ponerlo de manifiesto en el Supremo para que tome las medidas pertinentes", ha apuntado.

La intención del Govern, ha subrayado, no es un ningún caso paralizar el reparto en toda España, sino únicamente en Baleares. "El Govern la única pretensión que tiene es la que ha manifestado desde el minuto uno, que estos menores no lleguen a Baleares porque la situación que vivirán aquí no es una situación digna. No queremos paralizar ningún procedimiento, solo que se entiende que no podemos atender a estos menores", ha insistido.

Preguntado acerca de la viabilidad jurídica de esta posibilidad, Costa ha emplazado a ver de qué forma el Gobierno central ordena el inicio del reparto de los menores extranjeros no acompañados que se encuentra en Canarias y Ceuta. "En función de cómo lo saquen, cómo esté redactado, el Govern y la Abogacía actuarán", ha afirmado.