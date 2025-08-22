Bolaños dice que Baleares debe cumplir la ley tras pedir Prohens la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que Baleares debe cumplir la ley, después de que la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, anunciase este jueves que va a pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa al ser preguntado por la petición de Baleares ante las 1.500 personas que han llegado en los últimos días a las islas de forma irregular.

En este sentido, Bolaños ha explicado que la ley establece la "solidaridad" entre territorios para repartir a los menores migrantes no acompañados a través de "criterios objetivos". "Y es una ley que está en vigor y, por tanto, las leyes han de cumplirse", ha asegurado.

Asimismo, ha expuesto que las leyes "solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina", que hasta la fecha ha apuntado que "no se ha producido". "Y que espero que no se produzca", ha indicado.

"Hay una ley que está en vigor que lo que establece es un sistema de solidaridad, de reparto de menores migrantes en nuestro país. Un sistema de solidaridad que nosotros como país, como España, pedimos a Europa y que nos hacemos cargo cuando no afecta directamente a nuestro país, como fue el caso de los refugiados ucranianos cuando se inició la guerra por la agresión de Rusia, que básicamente entraron por la frontera polaca", ha recordado.

Igualmente, el ministro ha dicho que es "esencial" que se produzca esa "solidaridad" entre territorios "para que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste que supone atender en condiciones de dignidad a personas".

En el caso de los menores, Bolaños ha instado a atenderles como lo que ha expuesto que es España: "una democracia consolidada y una democracia solidaria".

Este jueves, Prohens se pronunció sobre el reparto de menores migrantes, que se espera que se inicie la semana que viene, y criticó que el Gobierno "habla de números, repartos y cuotas" mientras el Govern lo hace de "menores que deben recibir una atención digna".

"No son números ni paquetes como pretende el Gobierno, como si fuera a ubicarlos en un almacén. No es un tema de solidaridad ni de humanidad, sino de capacidad. Y cuando no hay capacidad no hay la dignidad ni la humanidad que merece cualquier vida humana", subrayó en rueda de prensa.