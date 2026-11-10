El Govern prevé disponer del proyecto básico para implantar la UIB en el ParcBit antes de que termine la legislatura

Archivo - Imagen aérea del ParcBit. - CAIB - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha confiado en disponer del proyecto básico para impulsar las instalaciones de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en el ParcBit antes de que finalice la legislatura.

Así lo ha afirmado este martes en la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament en el que ha respondido a varias preguntas formuladas por el PSIB.

"Esta misma legislatura habrá un proyecto básico encima de la mesa y espero que, en la próxima, haya un edificio vinculado a la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de les Illes Balears de al menos 5.000 metros cuadrados edificados a disposición de la docencia y la investigación", ha señalado.

El socialista ha preguntado al conseller por la compra por parte de la UIB de la parcela 7A el pasado septiembre, que se sumará a la parcela 6A, de titularidad autonómica, para hacer posible el equipamiento universitario.

En este sentido, Costa no ha descartado incorporar dos parcelas más, compradas por la Fundación Bit el año pasado, al proyecto para llevar la UIB al ParcBit.