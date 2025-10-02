El Govern prevé que la temporada turística se "alargue" y "enlace" con el periodo de compras de Navidad

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en una foto de archivo. - CONSELLERIA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pronosticado que la temporada turística se "alargue" y "enlace" con el periodo de compras navideñas, con picos de reducción del paro y creación de empleo.

Así lo ha indicado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante la rueda de prensa de este jueves, para presentar los datos del paro del mes de septiembre.

En ese sentido, ha asegurado que las cifras de empleo le hacen pensar que la temporada turística de este año será "como la temporada del año pasado", puesto que septiembre se comporta como "un mes de temporada alta".

Cabrer ha destacado que Baleares vuelve a estar en cifras de "récord histórico" de parados y este septiembre ha sido "líder" en la rebaja del paro. De este modo, ha recalcado que la comunidad se encuentra en una situación de "plena ocupación", por lo que ha incidido en que "quien quiere trabajar puede".

También ha hecho un inciso en el sector de la restauración, donde ha habido una subida del paro menor que la del año 2024, así que ha planteado que "parece que se comporta mejor" que la pasada temporada.

"El Govern trabaja para conseguir trabajos de calidad en consonancia con la agenda de transición hacia la sostenibilidad. El Govern quiere crecer en valor y no tanto en volumen para que mejore la calidad de vida de residentes y trabajadores", ha sostenido.

Consultada por los efectos que haya podido tener la última reforma laboral en la evolución del paro, ha apuntado que Baleares tiene unos datos "muy superiores" al conjunto de España. La consellera ha considerado que esto se debe, "en mayor medida", al "esfuerzo" que hace el tejido empresarial y trabajadores.

"Baleares es capaz de crear empleo continuamente y, si se mira la variación interanual, siempre hay creación de empleo y bajada del paro constante, incluso en los meses de invierno", ha resaltado.