El Govern promociona el sector náutico de Baleares en la feria BOOT de Düsseldorf

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en la feria BOOT - CAIB

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha promocionado el sector náutico de Baleares en la feria BOOT, que se celebra del 17 al 25 de enero en Düsseldorf y recibe anualmente alrededor de 200.000 visitantes.

El certamen, con más de 1.500 expositores de unos 60 países, es uno de los foros internacionales más importantes para el ecosistema náutico, ha señalado el Govern en una nota de prensa.

La Conselleria que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro ha financiado un espacio para impulsar el sector balear, considerado estratégico para la economía de las Islas con unas 880 empresas dedicadas exclusivamente a náutica de recreo, que generan una facturación de 1.106 millones de euros.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Balearic Marine Cluster, que aglutina más de un centenar de empresas y que tiene entre los objetivos principales posicionar el sector de Baleares como referente a nivel mundial.

El conseller del ramo ha visitado la feria BOOT para apoyar a las empresas presentes allí, junto con el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares, Silvia Delgado, entidad responsable de la organización del Palma International Boat Show junto con Balearic Yacht Brokers Association (BYBA).

En la feria, Sáenz de Sant Pedro ha destacado que estas acciones son "muy importantes" para dar a conocer el potencial de las empresas de las Islas en el exterior.

"Si queremos incrementar la visibilidad del tejido empresarial de las Islas tenemos que participar en estos certámenes, puesto que son el epicentro de la náutica mundial", ha añadido.

Igualmente, ha puesto en valor el trabajo que hace la Conselleria con el sector para diseñar acciones conjuntas que contribuyen al crecimiento empresarial abriendo nuevos mercados.

El conseller se ha reunido con el director de Boot, Petros Michelidakis, por tratar el papel de las ferias náuticas como motor de crecimiento del sector.

También ha mentenido un encuentro con el director del EuropeanBoating Industry, Philip Easthill, asociación que se dedica a la normativa en materia de embarcaciones, y que está centrada actualmente en barcos eléctricos.

El Palma International Boat Show también ha tenido un papel destacado en la acción de promoción en la feria BOOT, puesto que se ha aprovechado para dar a conocer las novedades de la próxima edición del certamen de Palma y captar visitantes internacionales.