El Govern prueba la Tarjeta Única de transporte público en los móviles para los usuarios de metro. - CAIB

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Consorcio de Transportes de Mallorca, ha iniciado una prueba piloto para la digitalización de la Tarjeta Única en dispositivos móviles, que se desarrollará en diferentes fases.

La primera fase de pruebas se dirige a los usuarios del metro de Palma, según ha señalado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Esta nueva aplicación permitirá viajar con más comodidad, sin necesidad de contar con la tarjeta física. El Consorcio de Transportes de Mallorca está desarrollando una nueva aplicación móvil dirigida a las personas usuarias del transporte público que mejorará la información y la experiencia del viajero.

Una de sus principales novedades es la virtualización de la Tarjeta Única. Actualmente, esta funcionalidad se encuentra en fase de pruebas y se requiere la colaboración de los usuarios para evaluar su funcionalidad y detectar posibles mejoras antes de ponerla a disposición de todos los ciudadanos.

Por ese motivo, se invita a las personas usuarias del transporte público a participar como voluntarias, probar la tarjeta virtual y compartir la experiencia con el Consorcio.

En esta primera fase, la prueba piloto se dirige a los usuarios de la red de metro que viajan habitualmente en la línea M1 Palma - UIB - ParcBit y que tienen la Tarjeta Única o la Tarjeta Intermodal.

La previsión es ampliar progresivamente la prueba al resto de personas que utilizan la Tarjeta Única o la Tarjeta Intermodal en los diferentes medios de transporte público, tanto de la red TIB (metro, tren y autobús interurbano) como del bus de la EMT de Palma.

Las personas interesadas en participar en la prueba pueden formalizar su inscripción a través del formulario que está disponible en el web tib.org. Se puede consultar más información en este enlace.

Una vez revisada la solicitud, y en caso de que el perfil se ajuste a los criterios establecidos, al cabo de unos días se recibirá un correo electrónico con las instrucciones para descargar la aplicación. Durante las pruebas, se contactará con los participantes para evaluar su experiencia.

La nueva aplicación móvil de la red de transporte público es compatible tanto con dispositivos Android (versión 6.0 o superior) como iOs (versión 17.6 o superior) que dispongan de tecnología NFC.

La virtualización de la Tarjeta Única/Intermodal se enmarca en los proyectos de innovación tecnológica que impulsa CTM para mejorar el servicio a las personas usuarias de todo el transporte público de la isla.

En este contexto, también se están desarrollando iniciativas vinculadas a la gestión de datos y a la mejora del sistema de ayuda a la explotación, que permitirá, por ejemplo, conocer en directo la ubicación y el nivel de ocupación de los autobuses.

Paralelamente, se trabaja en soluciones de integración del transporte entre administraciones y operadores, como es el caso de la reciente integración tarifaria y tecnológica con la EMT de Palma.

Este conjunto de actuaciones supone una inversión de tres millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.