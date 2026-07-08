El Govern publica los estudios del IV Plan de Fosas y 20 trabajos sobre la Guerra Civil

Archivo - Una de las fosas excavadas de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo en el IV Plan de Fosas de Baleares. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado este miércoles los estudios elaborados en el marco del IV Plan de Fosas, una colección formada por 20 trabajos de investigación que analizan distintos aspectos relacionados con la Guerra Civil, las fosas y la historia contemporánea de Baleares.

Con la publicación, estos estudios pasan a estar a disposición de toda la ciudadanía a través del web del Govern, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

La publicación reúne cinco estudios históricos sobre fosas, que incluyen el mapa de fosas de Menorca, la investigación de posibles fosas en Mallorca, Eivissa y Formentera, y un trabajo sobre el proceso de apertura de fosas desarrollado en el archipiélago entre los años 2014 y 2022.

Además, incorpora 15 estudios dedicados a distintos ámbitos de la historia contemporánea de las Islas, entre los que destacan los trabajos sobre los sitios de la represión, el desembarco de Bayo, los bombardeos durante la Guerra Civil, el censo de víctimas, los refugios antiaéreos, las casas del pueblo, los archivos vinculados a este período histórico, el exilio o la presencia de alemanes e italianos relacionados con los regímenes fascistas establecidos en las islas tras la Segunda Guerra Mundial.

Los trabajos fueron aprobados por la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas tras completar el proceso de revisión e incorporar las correcciones necesarias para que todos los estudios cumplieran con los criterios técnicos y científicos establecidos. La publicación conjunta permite presentar una colección homogénea tanto en sus contenidos como en su formato.

Los estudios pueden consultarse desde este miércoles en la web de memoria democrática del Govern, donde pasan a formar parte de los recursos documentales disponibles para la consulta de ciudadanos, investigadores y personas interesadas en este período de la historia de Baleares.