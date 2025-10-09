El Govern quiere consolidar Baleares como un territorio "digitalmente avanzado y seguro"

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que el objetivo del Govern es consolidar Baleares como un territorio "digitalmente avanzado y seguro".

Lo ha hecho durante la inauguración de la nueva oficina en Palma de la empresa SIRT, que ha sido adjudicataria de la creación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de Baleares.

"La ciberseguridad ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un elemento estratégico de la gestión pública porque de ella depende la continuidad de los servicios, la protección de los datos y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía", ha señalado Costa.

El también vicepresidente primero, ha informado la Conselleria en un comunicado, ha advertido que "los ataques son cada vez más sofisticados y globales", por lo que las administraciones no pueden quedarse atrás.

"Por eso hemos hecho una apuesta firme por la ciberseguridad y la transformación digital", ha reivindicado Costa, recordando que se está desarrollando un plan de ciberseguridad con una inversión de 10 millones de euros.

El nuevo SOC, ha indicado, será fruto de un contrato mixto que ha calificado de "innovador" y de una colaboración público-privada "ejemplar". Permitirá dotar a la administración de "capacidades avanzadas para prevenir, detectar y responder a los ciberataques que hoy amenazan los servicios esenciales", ha dicho.

Además, el vicepresidente ha recordado algunas de las medidas impulsadas por el Govern para "construir una administración más moderna, resiliente y preparada para un futuro digital seguro" como la simplificación administrativa o la automatización de procesos.

"Y por supuesto, la creación de IbDigital, la agencia digital que concentrará todos los recursos tecnológicos del Govern y que será el motor de la transformación digital transversal en nuestra comunidad", ha subrayado.

Costa, por último, ha destacado que la apuesta del Govern por la ciberseguridad será "con un modelo propio basado en la colaboración, la innovación y el talento".

"Queremos que las empresas que operen aquí ven a la administración como un aliado, no solo como un cliente. Y queremos que cada proyecto público-privado sea una oportunidad para crecer juntos y fortalecer el ecosistema tecnológico", ha sentenciado.