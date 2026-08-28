El Govern ratifica el acuerdo de movilidad interna voluntaria en gerencias territoriales del IBSalut

Archivo - El logo del IbSalut en la oficina de calle Reina Esclaramunda de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ratificado el acuerdo de la mesa sectorial de Sanidad aprobado el 30 de julio por el que se regula la movilidad interna voluntaria en las distintas gerencias territoriales del IBSalut.

Con la aprobación de este acuerdo se pone fin a la coexistencia de una multiplicidad de pactos dispares y se establece un sistema homogéneo que garantiza unos criterios uniformes en las diferentes gerencias. También se establece un marco regulador común aplicable a todas ellas.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado en rueda de prensa posterior al Consell de Govern que este acuerdo garantiza que los procedimientos se lleven a cabo por medio de un mecanismo ágil, transparente, objetivo y motivador para el personal porque hace posible una adecuación más ajustada entre los trabajadores y los puestos de trabajo, y facilita la conciliación de la vida laboral y la vida familiar.

Los procesos de movilidad interna voluntaria se iniciarán por medio de una resolución en la que se especificarán las categorías afectadas y el número de plazas convocadas, el servicio o la unidad a la que pertenecen, y el resto de las características principales de las plazas ofrecidas, que serán principalmente plazas vacantes.

Para establecer el orden de prelación entre los aspirantes, se ha implantado un baremo sencillo y ágil que otorga un peso especial a la antigüedad de los trabajadores en la categoría que ocupan y en la unidad donde prestan servicio.

DIAGNÓSTICO MOLECULAR Y GENÉTICO EN SON ESPASES

El Govern también ha aprobado este viernes el contrato de suministro de reactivos y cartuchos, con cesión del equipo, software y material fungible necesario para realizar análisis de secuenciación masiva en la unidad de diagnóstico molecular y genética clínica del Hospital Universitario Son Espases, por el valor estimado de 2,6 millones de euros.

La Unidad de Genética y Genómica de Baleares(Genib) dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para realizar estudios genéticos de la ciudadanía y es el centro de referencia autonómico para el diagnóstico molecular de enfermedades genéticas y hereditarias. Asimismo, proporciona tanto el diagnóstico especializado como el consejo genético a los pacientes.

Se estima que casi el 80 por ciento de las enfermedades raras tienen un origen genético. Las tecnologías de secuenciación masiva hacen posible la secuenciación del genoma completo, reducen sustancialmente el tiempo de respuesta y mejoran significativamente el rendimiento diagnóstico.