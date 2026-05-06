El Govern realizó 45 controles de tarjetas del TIB entre abril y diciembre del año pasado

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PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad realizó un total de 45 controles de títulos de viaje de los autobuses del TIB entre abril y diciembre de 2025.

Así lo ha detallado el conseller del ramo, José Luis Mateo, en la reunión de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua en respuesta a preguntas del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa.

Según ha explicado Mateo, las inspecciones aleatorias se llevaron a cabo en distintas líneas de la red interurbana y en 14 municipios, con especial atención a la Estación Intermodal de Palma, por la que pasa un gran número de pasajeros.

Los controles se enmarcan en un programa piloto de inspección del transporte público que cuenta con la colaboración de las policías locales. Mateo ha resaltado que "nunca se había hecho una campaña de este tipo" y que el objetivo es detectar fraude.

Precisamente, el diputado ecosoberanista ha asegurado que en numerosas líneas del TIB "se ha generalizado una práctica fraudulenta" en la que turistas que no son residentes utilizan tarjetas de transporte que no son suyas.

"Hay que lanzar un mensaje de que no puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB", ha defendido, a la vez que ha lamentado que 45 controles en una red de 29 millones de pasajeros es una cifra "relativamente baja".

El conseller ha subrayado que actualmente se está llevando a cabo el proceso de integración tecnológica y tarifaria entre la EMT y el TIB y que irá acompañado de mejoras tecnológicas para realizar las inspecciones.

Así, ha criticado que "es muy fácil exigir resultados rápidos" y ha sostenido que cuando finalice la integración el siguiente paso será "lógicamente mejorar en cuanto a controles, acceso y seguridad".