PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que Baleares rechazará la condonación de la deuda si la propuesta finalmente se aprueba en el Congreso de los Diputados.

"Es un ninguneo constante", ha reprochado el conseller en declaraciones después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que los consejeros de las comunidades autónomas del PP han abandonado y en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado su propuesta para condonar hasta 83.000 millones de deuda de las CCAA.

Según el conseller, la propuesta parte de un "acuerdo cerrado" con ERC y que se ha llevado al órgano multilateral para únicamente "ratificarlo" sin haber consultado la opinión de las CCAA. "No pasaremos por este aro", ha remarcado, justificando la salida de la reunión.

La condonación de la deuda propuesta por el Gobierno de España es, a su criterio, "una trampa". "¿A qué hemos venido aquí?", se ha preguntado Costa, insistiendo en el "ninguneo" por parte del Gobierno central "porque la decisión estaba tomada de antemano en todos los aspectos, mediante una negociación bilateral previa entre el Gobierno y ERC con el objetivo de que el presidente Sánchez mantuviera la silla".

"Es todo un gran engaño, porque no se condona ninguna deuda, sino que la dejamos de deber como ciudadanos de Baleares y la deberemos como ciudadanos de España", ha sentenciado, poniendo sobre la mesa la unanimidad entre las comunidades autónomas del PP en que "esto no puede continuar así".

Preguntado por la posible aprobación de la propuesta, Costa ha considerado que el camino para que la iniciativa salga adelante es "pedregoso". "Si pasara ya veríamos", ha apuntado, aunque después ha afirmado que el Govern rechazará la condonación con "convencimiento absoluto".

Por otro lado, ha asegurado que desde Baleares están dipuestos a negociar y pactar restructuraciones de la deuda ya que, a su juicio, existen fórmulas que podrían tener un resultado equivalente al de una condoncación sin que tengan "los efectos nefastos que supone una condonación".

"Lo que no estamos dipuestos a negociar es una condonacion que tiene efectos nefastos desde un punto de vista económico", ha reiterado, criticando la forma de trabajar de la ministra que "es la habitual".

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo balear no rechazaría una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda aunque no entendería que el orden del día no incluyera la reforma del sistema de financiación.

Por parte del Ejecutivo balear han acudido a Madrid el conseller, el director general de Presupuestos y Financiación, Tomeu Alcover, y la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.